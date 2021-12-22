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Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika

Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı

22.12.2021 22:58
Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Bologna: 0-3

Venezia-Lazio: 1-3

Hellas Verona-Fiorentina: 1-1

Roma-Sampdoria: 1-1

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Inter, Serie A'da ligin ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika
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