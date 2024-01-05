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Inter, Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı transfer etti - Son Dakika
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Inter, Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı. Buchanan, bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkarak 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Inter, Club Brugge\'den Tajon Buchanan\'ı transfer etti
05.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:27
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Milano temsilcisi, Belçika ekibinin 24 yaşındaki Kanadalı futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkan Buchanan, 3 gol, 4 asist kaydetti.

Kaynak: AA
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