Inter Turku, Başakşehir Karşısında İyi Bir Sonuç Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Inter Turku, Başakşehir Karşısında İyi Bir Sonuç Hedefliyor

Inter Turku, Başakşehir Karşısında İyi Bir Sonuç Hedefliyor
21.07.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter Turku'nun teknik direktörü Vasara, Başakşehir ile maçta iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Finlandiya ekibi Inter Turku'nun teknik direktörü Vesa Vasara, ellerinden geleni yaparak iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Vasara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maçı keyifle beklediklerini anlatan Vasara, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi bir sonuçla bitirmek için maçı dört gözle bekliyoruz." dedi.

İstanbul Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu anlatan Vasara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir bütçemiz olmamasına rağmen elimizden geleni yapacağız. Futbolda her şey olabilir. Muhtemelen onlardan daha iyi bir oyuncumuz yok. Biz sezonumuzun ortasındayız. Avantajlı gibi duruyoruz. İki maçımız var. İkinci maç kendi sahamızda olacak. Pazar günü kendi ligimizde bir maç oynadık. Biraz bu açıdan zorlanabiliriz. Odaklandığımız nokta bu. Bununla ilgili bir sorun yaşayabiliriz. Bu yüzden avantajı kaybedebiliriz. Büyük bir bütçemiz yok. Bunun farkındayız. Başakşehir'in favori olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Güzel bir sonuç alabiliriz. Tabii ki planımız var. Her şeyi yapabiliriz."

Vesa Vasara, Finlandiya Ligi'nde sezonun ortalarında olunmasının kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Umarım sağlar. Ligde bir maç vardı. Bu avantaj ama dezavantaj da olabilir. Pazar günü biz maç oynadık onlar daha maç oynamadılar, daha dinlenmiş durumdalar. Yarın için hazırız. Buradan alabileceğimiz her şeyi almak istiyoruz."

Kaynak: AA

Başakşehir, Konferans, İstanbul, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter Turku, Başakşehir Karşısında İyi Bir Sonuç Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

19:53
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 20:21:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Inter Turku, Başakşehir Karşısında İyi Bir Sonuç Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.