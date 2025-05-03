Inter, Verona'yı 1-0 Geçti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 35. hafta karşılaşmasında Inter, evinde Hellas Verona'yı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 9. dakikada Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle galibiyete ulaştı.
Inter, 74 puana ulaşarak 77 puanlı lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Hellas Verona ise 32 puanla 15. sırada yer aldı.
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