Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası Konya\'da başladı

Okullararası basketbol grup maçları, Sivas'ta sürüyor

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları' tüm hızıyla devam ediyor. Taha Akgül Spor Salonu ve 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan maçlara 10 ilden 20 takım ve 240 sporcu katılıyor. Sivas Selçuk Ortaokulu kız ve erkek takımları Sivas'ı temsil ediyor. Başarılı olan 3'er okul yarı finallere yükselecek ve maçlar 29 Mart Cuma günü sona erecek.