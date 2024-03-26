Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası Yarın Konya\'da Başlıyor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, grand slam kazanma hayali kuruyor

Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta mücadele ederken, tenise olan tutkusunu ve hedeflerini paylaştı. Sönmez, grand slam kazanmak, Olimpiyatlara katılmak ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmek gibi hedeflere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de canlı yayınlanan maçların tenise olan ilgiyi artıracağına inandığını ifade etti.