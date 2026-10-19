İpek Öz W50 Stara Zagora\'da şampiyon, kariyerinin 6. tekler şampiyonluğunu aldı

Milli sporcu İpek Öz, Bulgaristan'da düzenlenen W50 Stara Zagora turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Toprak kortta 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Çek tenisçi Alena Kovackova'yı 6-2, 7-5'lik setlerle mağlup eden İpek Öz, profesyonel kariyerinin altıncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvaya ana tablodan katılan ENKA Spor Kulübü sporcusu İpek Öz, ilk turda İlay Yörük'ü 6-3, 6-0'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Sırp rakibi Anja Stankovic karşısında 7-6(3), 0-6, 6-4'lük setlerle galip gelen İpek, çeyrek finalde Bulgar tenisçi Iva Ivanova'yı 6-1, 6-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Çek tenisçi Lucie Petruzelova karşısında etkili bir performans sergileyen milli sporcu, rakibini 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesinde bir diğer Çek tenisçi Alena Kovackova ile karşılaşan İpek Öz, mücadeleden 6-2, 7-5 galip ayrılarak W50 Stara Zagora'da şampiyonluğa ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da düzenlenen W50 Heraklion turnuvasında da final oynayan İpek Öz, üst üste ikinci hafta final başarısı gösterirken Bulgaristan'daki organizasyonu şampiyonlukla tamamlayarak başarılı performansını sürdürdü.

Bulgaristan'da kazandığı W50 düzeyindeki bu şampiyonluk, İpek Öz'ün profesyonel kariyerinin en büyük şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor.