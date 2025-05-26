İpek Soylu\'dan Lösemili Çocuklara Tenis Eğitimi

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi kapsamında lösemi tedavisi tamamlanan 10 çocuğa tenis eğitimi verdi.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) açıklamasına göre milli tenisçinin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem sosyalleşti hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte Soylu'dan tenise dair bilgiler öğrenen çocuklar, diyetisyen Sebahat Neşeli eşliğinde de sağlıklı beslenme eğitimi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, "Çocuklarımızın hayatında sporun yerini oluşturmaya gayret edeceğiz. Özellikle projeye dahil ettiğimiz çocuklar hem spora ilgisi olan, spor yapma potansiyeli olan hem de biraz daha çekingen olup ilgisini gösteremeyen çocuklar." ifadelerini kullandı.