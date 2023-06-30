İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik, stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi.
Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.
İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.
Son Dakika › Spor › İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika