İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı

İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı

30.06.2023 19:40

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini açıkladı. Bu kararla birlikte kadınlar artık Süper Lig maçlarını da stadyumdan izleyebilecekler.

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik, stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi.

YASAK KALDIRILDI

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.

LİG MAÇLARINI DA İZLEYECEKLER

İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.

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Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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