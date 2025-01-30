İran Futbolunda Türk Rekabeti: Engin Fırat İstiklal\'e mi?

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İran takımlarından İstiklal, teknik direktörlük görevine Engin Fırat'ı getirmek istiyor. Bir diğer İran ekibi Persepolis ise geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal'la anlaşmaya varmıştı. Eğer Engin Fırat da İstiklal'in teklifini kabul ederse İran futbolunda Türk teknik adamların rekabeti yaşanmaya başlayacak.

İran futbolunda büyük bir teknik direktör değişimi yaşanıyor. Ülkenin en büyük iki kulübü Persepolis ve İstiklal, yeni teknik adamlarıyla yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Persepolis, İsmail Kartal'ı takımın başına getirirken, ezeli rakibi İstiklal ise rotasını Engin Fırat'a çevirmiş durumda. Eğer bu transfer gerçekleşirse, İran futbolunda Türk teknik adamların büyük rekabeti yaşanacak.

İstiklal taraftarları, Engin Fırat'ın Saipa kulübünün başında Persepolis'i bir sezonda 1-0 ve 3-0 yendiğin hatırlatarak, rekabette öne geçebilmek adına Fırat'ın göreve gelmesi gerektiği yönünde görüş belirtiyorlar.

2024 yılında tek mağlubiyet

Kenya Milli Takımı'nın başında, 2024 yılı boyunca sadece Kamerun'a kaybeden Fırat, deplasmanda üst üste 8 maç mağlubiyet görmeyerek, Kenya tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yakalamıştı.

Ayrıca 54 yaşındaki teknik adam, 2002 yılında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 6-0 yendiği derbide de yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli teknik ekibin içerisinde yer alıyordu.

"İran'ı çok seviyorum ve yeniden çalışacağım"

Kenya Milli Takımı ile sözleşmesini fesheden Engin Fırat, İran'a dönüş ihtimaliyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Fırat, "Yeni ayrıldığım için şu an dinlenmeyi planlıyorum. Ancak futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Özellikle Asya ve Afrika'dan birkaç resmi teklif aldım. İran'dan ise her zaman teklifler geliyor. Orayı çok seviyorum ve gelecekte mutlaka yeniden çalışacağım. Ama şu an için İstiklal ile ilgili konuşanların gerçekten kulübü temsil edip, etmediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL