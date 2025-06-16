İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran Ligi'nde bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Türk takımı Tractor FC, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda camiayı yasa boğan bir haberi duyurdu. Kulübün sıkı taraftarlarından biri olan Hüseyn Purabdullah Meyn?q'in, İsrail'in Tebriz'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

"ASKER FORMASIYLA ŞEHİT OLDU"

Kulüp yaptığı paylaşımda "Tractor formasıyla büyüdü, asker üniformasıyla şehit oldu... Hüseyn Purabdullah Meyneğ, dün İsrail'in Tebriz'e düzenlediği saldırıda vatanı için canını verdi. Unutmayacağız..." ifadelerine yer verdi.

İşte kulübün hesabından tapılan o paylaşım;

TAKIMIN SADIK DESTEKÇİSİYDİ

Genç yaşta hayatını kaybeden Meyn?q'in, çocukluğundan bu yana Tractor FC'nin sadık bir destekçisi olduğu ve askeri görevini sürdürürken yaşamını yitirdiği bildirildi. Kulübün paylaşımı, başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere geniş bir kesimde büyük üzüntüye neden oldu.