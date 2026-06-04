İran, Mali\'yi 2-0 Yenerek Güçlü Bir Test Geçirdi

Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, Mali ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

İran Milli Takımı'nın m edya departmanından yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Mardan Spor Kompleksi'nde basına ve seyirciye kapalı oynanan karşılaşmada İran'ın gollerini 12. dakikada Saeid Ezatolahi ile 55. dakikada Ramin Rezaeian kaydetti.

İran Milli Takımı, daha önce hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenmişti.

Milli takım kafilesinin, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.20'de Antalya Havalimanı'ndan Meksika'nın Tijuana kentine hareket etmesi planlanıyor.