İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor

İran Milli Takımı Antalya\'da Kamp Yapıyor
20.05.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İran Milli Takımı, Antalya'da antrenmanlarına devam ediyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

Önceki gün Antalya'ya gelen İran Milli Takımı, Titanic Spor Kompleksi'ndeki akşam saatlerindeki antrenmanını teknik direktör Amir Ghalenoei gözetiminde gerçekleştirdi.

Büyük bölümü basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, çeviklik ve dar alanda pas çalışması yaptı.

İran Milli Takımı'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Kasra Taheri, gazetecilere yaptığı açıklamada, günde çift idmanla Türkiye'de Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Taheri, teknik direktör Ghalenoei'ye kendisine güvendiği için teşekkür etti.

25 yaşında oyuncu Emir Hüseyin Hüseyinzade de iki hafta Türkiye'de kamp yaptıktan sonra Dünya Kupası yolculuğuna çıkacaklarını söyledi. Öncelikle gruptan çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Hüseyinzade, tüm takımın vize işlemlerinin tamamlanmasını diledi.

Serdar Dursun'dan ziyaret

Daha önce İran Ligi ekiplerinden Persepolis takımında forma giyen, geçen sezon kariyerini Kocaelispor'da sürdüren Serdar Dursun, tatil yaptığı Antalya'da İran Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

İran Milli Takımı'ndaki futbolcu arkadaşları ve teknik direktör Ghalenoei ile bir süre sohbet eden deneyimli oyuncu, kaliteli ve iyi bir ekibe sahip olduğunu vurguladığı İran Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi. Ghalenoei, ziyaretin anısına Dursun'a forma hediye etti.

İlk etapta 17 futbolcunun katıldığı kampa ilerleyen günlerde 11 futbolcunun daha katılacağı belirtildi.

İran Milli Takımı'nın iki hafta sürecek kampta 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:36:02. #7.12#
SON DAKİKA: İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.