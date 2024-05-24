İranlı bisikletçiler Türkiye\'ye barış mesajıyla geldi

Spor

İran Tebriz'den, Şehr-i Raz ismiyle yola çıkan 17 kişilik bisikletli grup, 'Dünya yeşil kalsın, savaş olmasın' diye pedal çevirdiler.

İran Tebriz'den yola çıkan Şehr-i Raz ismini verdikleri 17 kişilik bisikletli grup Doğubeyazıt Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Erzurum'dan başladıkları Türkiye turu; Artvin, Rize ile devam ederek Trabzon'da son bulacak. Gezdikleri illerin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ederek fotoğraf çeken grup, Hopa ilçesinde konakladıktan sonra Trabzon istikametine doğru yola çıktı.

Tur hakkında bilgi veren sporcu Sohrap Reza, İran'ın her şehrinden katılan 4 kadın 13 erkek bisikletçi ile yola çıktıklarını ifade ederek, insanların birlik beraberlik içinde olmasını ve 'Dünya yeşil kalsın, savaş olmasın' sloganıyla pedal çevirdiklerini söyledi. Reza, "İran Tebriz'den Şehr-i Raz isminde 17 kişilik bisiklet gurubuyla Türkiye'ye geldik. Bugün turumuzun dördüncü günündeyiz. Grubumuzda 4 kadın 13 erkek bulunuyor. İran'ın her ilinden bisikletçi arkadaşlarımız katılıyor. Turumuzun amacı 'Dünya yeşil kalsın, savaş olmasın', 'İnsanlar birlik beraberlik içinde olsun' sloganıyla pedal çeviriyoruz. Turumuza İran'dan başladık, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptık. Erzurum, Uzundere, Artvin ve Hopa'da konakladık. Şimdi Rize'den devam ederek, Trabzon'da turumuzu noktalayacağız" dedi. - ARTVİN