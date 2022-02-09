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İranlı kayakçı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping tespit edilen ilk sporcu oldu - Son Dakika

İranlı kayakçı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping tespit edilen ilk sporcu oldu

09.02.2022 20:05
İranlı kayakçı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping tespit edilen ilk sporcu oldu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kayak branşında mücadele eden İranlı Hüseyin Save Şemşeki, doping testi pozitif çıkan ilk sporcu oldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kayak branşında mücadele eden İranlı Hüseyin Save Şemşeki, doping testi pozitif çıkan ilk sporcu oldu.

Uluslararası Test Ajansından (ITA) yapılan açıklamada, 7 Şubat'ta müsabaka dışı yapılan testte sporcunun numunesinde yasaklı bir büyüme hormonuna rastlandığı belirtildi.

36 yaşındaki sporcunun geçici olarak müsabakalardan men edildiği, olimpiyatlarda yarışamayacağı, antrenman veya antrenörlük yapamayacağı, hiçbir etkinliğe de katılamayacağı ifade edildi.

Sporcunun yasağa karşı Pekin'de kurulan Spor Tahkim Mahkemesine başvurabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca testin doğrulanması için B numunesinin analiz edilmesini isteyebileceği aktarıldı.

Hüseyin Save Şemşeki, 2010 Vancouver ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda slalom ile büyük slalom dallarında İran adına yarışmış, 2010 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde ülkesinin bayrağını taşımıştı.

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Kış Olimpiyatları, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İranlı kayakçı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping tespit edilen ilk sporcu oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İranlı kayakçı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda doping tespit edilen ilk sporcu oldu - Son Dakika
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