Performansıyla göz dolduran İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum - Son Dakika

Performansıyla göz dolduran İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum

Performansıyla göz dolduran İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum
Son Güncelleme: 25.08.2023 00:22

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Twente maçının ardından yaptığı açıklamada, taraftarın desteğiyle güzel bir sonuç aldıklarını ve takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi. Eğribayat, saha içinde kaostan beslendiğini ve taraftarın desteğiyle ekstra motive olduğunu belirtti.

Altay Bayındır'dan kaleyi devralan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, farklı skorla galip geldikleri Twente maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA BENİMLE UĞRAŞIYORLARDI"

Başarılı file bekçisi, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Geriye düşsek de son ana kadar bize destek oldular. Elimizden gelen mücadeleyi hep son dakikaya kadar veriyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İlk yarıda biraz benimle uğraşıyorlardı. Güzel bir cevap oldu. Futbolda her şey var ama biraz rahat gideceğiz oraya. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Haftaya zaten maç. Gruplara kalırız ve ondan sonra ligimizi dönmeye başlarız inşallah" dedi.

"SAHA İÇİNDE KAOSTAN BESLENİYORUM"

Kendisini nasıl motive ettiğini de söyleyen Eğribayat, "Geçen sezon geldiğimden beri her zaman çalışıyorum. Burasının çok büyük bir kulüp olduğunu fark ettim. Dışarıdan insanlar konuşuyor ama içine girince anlıyorsun, gerçekten çok farklı bir camia. Taraftarımızın desteği oldukça bu bende hırsa, mücadele gücüne dönüşüyor. Saha içinde kaostan beslenen bir insanım. Saha içinde seviyorum. Bana ekstra motive oluyor. Arkadan taraftarın desteği olunca da inanılmaz mücadele ediyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İnşallah böyle devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Performansıyla göz dolduran İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Performansıyla göz dolduran İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum - Son Dakika
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