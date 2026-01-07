İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Spor

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

İrfan Can Eğribayat\'ın yeni takımı belli oldu
07.01.2026 11:03
İrfan Can Eğribayat\'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde beklenen ayrılık gerçekleşti. Takımdaki 3. kaleci konumuna gerileyen İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Samsunspor forması giyecek.

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken, kaleci rotasyonunda beklenen ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli ekipte 3. kaleci konumuna gerileyen İrfan Can Eğribayat, sezonun ikinci yarısında takım değiştirdi.

YÜKSEL YILDIRIM: ANLAŞTIK

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transferi kamuoyuna duyurdu. Yıldırım, "Sadettin Saran başkan ile konuştuk. İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaştık" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in ikinci yarısında Samsunspor forması giyecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Futbola Adanaspor'da başlayan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonu başında Göztepe'den transfer olmuştu. 27 yaşındaki file bekçisi sarı-lacivertli formayla 53 maçta görev aldı.

Bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'er maç olmak üzere toplam 6 karşılaşmada forma giydi. İrfan Can'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 197119. 197119.:
    Bu futbol bu defansla Samsunspor ikinci yarının en etkisiz takımı seçilirse şaşirmayin. 2 1 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    trabzon maclarında şimdi mapusdaki arkadaşınla olta çekde göriyim seni yiyosa 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
