İrfan Can\'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe\'ye pahalıya patladı

Ali Dinç:

Hiç de pahalıya patlamadı istediği kadar yapabilir zaten garanti maçtı böyle maçlarda oyuncu mental ve fiziken gelişimine bakar zaten yeni şeyler denenir. Gsliler de yalandan yorum yapsın bakalım onların kalecilerini göreceğiz pazartesi günü :) İrfan Can kardeşimizin de canını sıkmasına gerek yok.