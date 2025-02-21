İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı - Son Dakika
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İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı

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Fenerbahçe, 4. dakikada 1-0 öne geçtiği Anderlecht karşılaşmasında tribünlerde yaşanan arbede nedeniyle duran ve 15 dakikalık aranın ardından yeniden müsabakada kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonrasında kalesinde beraberlik golünü gördü.

21.02.2025 00:01  Güncelleme: 00:17
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri ile golü bulurken müsabaka, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu ve 15. dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Maçın kaldığı yerden devam etmesinden kısa bir süre sonra Fenerbahçe, kalesinde golü gördü.

İRFANCAN'DAN AKILALMAZ HATA

Anderlecht, karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasının ardından beraberlik golünü buldu. Skriniar, İrfan Can'a doğru bir geri pas verdi. 26 yaşındaki eldiven, bu geri pasta topa vuramadı. Araya giren Luis Vazquez, boş kaleye topu gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

İşte o gol;

İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
GÖRÜNTÜ: TRT1
İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
GÖRÜNTÜ: TRT1
İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
GÖRÜNTÜ: TRT1
İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
GÖRÜNTÜ: TRT1
İrfan Can\'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe\'ye pahalıya patladı

İrfan Can Eğribayat, RSC Anderlecht, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selcuk Aydin:
    Canı sağolsun böyle hatalar olur insanlık hali zamanında rüştü abisi ile volkan abisi de hatalar yaptı kafaya takma önüne bak yiğidim 37 15 Yanıtla
  • Ankara null:
    esekler adam olmaz 22 24 Yanıtla
  • Casper:
    Mantar Kaleci 20 15 Yanıtla
  • Casper:
    Papaz Kaleci Vasıfsız 15 13 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    sen yapma bari bu pazusyondan bıktık artık 18 4 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    pazartesi 5 lik olacak oe 6 12 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Hata orada kaleciye pas veren dangalakta, futbolda en kızdığım kaleciye geri pas 7 7 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Siz armut kalecinize bakın yaşlandıkça bunadı 14 yıldır Türkiye de tek bir kelime Türkçe röportaj vermedi daha dün gelen adam bir kaç kelimede olsa öğrenme çabasında sizin ki yaşlandıkça saçma sapan hareketler yapmaya başladı rakip oyuncuya saldırmalar teknik direktöre el kol hareketi yapmalar muslera değil MUŞMULA 4 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    mal bu kaleci 0 1 Yanıtla
  • Ali Dinç:
    Hiç de pahalıya patlamadı istediği kadar yapabilir zaten garanti maçtı böyle maçlarda oyuncu mental ve fiziken gelişimine bakar zaten yeni şeyler denenir. Gsliler de yalandan yorum yapsın bakalım onların kalecilerini göreceğiz pazartesi günü :) İrfan Can kardeşimizin de canını sıkmasına gerek yok. 0 0 Yanıtla
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