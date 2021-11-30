İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası ağır olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal ve Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından medyaya yapmış olduğu açıklamalardaki "hakareti" nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Giresunspor müsabakasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'ın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği bildirildi. 44. maddeden sevk edilen İrfan Can Kahveci 5 ila 10 maç ceza alabilir.
Kaynak: AA
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