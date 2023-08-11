Fenerbahçelilerin ıslıkladığı İrfan Can Kahveci: Maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor - Son Dakika
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Fenerbahçelilerin ıslıkladığı İrfan Can Kahveci: Maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor

11.08.2023 08:38

Fenerbahçe'nin Maribor'u 3-1 yendiği maçta İrfan Can Kahveci, taraftarın hedefi oldu. Kahveci, maç bitmeden protestoların olmaması gerektiğini söyledi ve takımın başarısı için çalışacaklarını belirtti.

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, taraftarın hedefi oldu. Milli futbolcu karşılaşmada ıslıklanırken mücadelenin ardından yaptığı açıklamada maç bitmeden protestoların olmaması gerektiğini söyledi.

"MAÇ BİTMEDEN PROTESTO OLMAMASI GEREKİYOR"

İrfan Can Kahveci yaptığı açıklamada, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız." dedi.

"İSTATİKLER BENİM UMURUMDA DEĞİL"

Milli futbolcu ayrıca, "Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için." ifadelerini kullandı.

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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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