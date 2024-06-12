İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir." ifadeleri yer aldı.

İrfan Can Kahveci, milli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştı.