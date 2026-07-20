İrfan Can Kahveci: Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vereceğiz

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "İnşallah yarın uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmak için ilk adımımızı atacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın saat 21.00'de evinde Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu müsabaka öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için yarın ilk adımı atacaklarını dile getiren Kahveci, "Yeni transfer olmuş gibiyim. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmak için ilk adımımızı atacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

"Fenerbahçe'ye dönebilmek için çok iyi hazırlandım"

Fenerbahçe'ye yeniden dönmek için geçen sezon çok iyi hazırlandığını belirten milli oyuncu, "Geçen sene yaşadığım olaylardan dolayı daha fazla süre alacağım Dünya Kupası'nda fazla süre bulamadım. Ama Fenerbahçe'ye dönebilmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaştım. Kendime daha iyi bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"İsmail hocanın dönüşü benim için mutluluk verici"

Yeniden İsmail Kartal ile beraber çalışacak olmasını da değerlendiren Kahveci, "Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Son 10-15 yıldır en başarılı sezonları İsmail hocayla geçirdik. Sadece benim için değil tüm takıma dokunan bir isim" şeklinde konuştu.

"Bu sene inşallah şampiyon olacağız"

Taraftarların kendisine yönelik sevgisinin hatırlatılması üzerine 31 yaşındaki futbolcu, "Onların desteğini her zaman hissediyorum. Onlar için en iyisini vereceğimizin sözünü veriyorum. Takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz; bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var, inşallah bu sezon onu tamamlayacağım" değerlendirmesini yaptı.

"Sonu şampiyonlukla bittiği sürece gol ya da asist katkımın önemi yok"

Son olarak en skorer sezonunu daha önce İsmail Kartal ile geçiren ve bu sezon da kendisine gol ya da asist sayısında hedef koyup koymadığına yönelik gelen soruya İrfan Can Kahveci, "Gol ve asist hedefi koymadım. Eski sezonlarda da İsmail hocayla çalıştığımızda hedef koymadım. Sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol veya asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım" cevabını verdi. - İSTANBUL