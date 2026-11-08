İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

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İrfan Can Kahveci\'den Sergen Yalçın\'a olay yaratacak gönderme
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8 yorum

Çorum FK karşılaşmasında 2 gol atarak yıldızlaşan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin attığı golün ardından yaptığı hareket dikkat çekti. A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrılmayan yıldız isim, 56. dakikada attığı golden sonra kameralara dönerek, A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın’ın daha önce viral olan görüntüsünün benzerini taklit etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıkan İrfan Can Kahveci damga vurdu.

SERGEN YALÇIN'I TAKLİT ETTİ

A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan tecrübeli oyuncu, ceza sahası dışından attığı iki şık golle şov yaparken 56. dakikadaki gol sevincinde dikkat çeken bir harekete imza attı. 

İrfan Can Kahveci'den <a class='keyword-sd' href='/sergen-yalcin/' title='Sergen Yalçın'>Sergen Yalçın</a>'a olay yaratacak gönderme

Golden sonra doğrudan kameralara yönelen Kahveci, Sergen Yalçın'ın sosyal medyada viral olan ceplerini kontrol etme görüntüsünü taklit ederek deneyimli teknik adama göndermede bulundu.

İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

UNVANINI PEKİŞTİRDİ

200. maçında sergilediği üst düzey performans ve bu gol sevinciyle maçın en çok konuşulan ismi olan yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanını da pekiştirmiş oldu.   

Okurların en beğendiği yorum

“Kim ne yaparsa kendine yapar. Yetenekli olsanda bir yerleri garanti gorursen istenileni vermezsen boyle olur. Sonra iki gol atinca artislik yaparsin. Kendini…”

Tüm yorumlar (8)
İrfan Can KahveciSergen YalçınMilli TakımFenerbahçeÇorum FKFutbolÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (8)

  • asam asa asam asa:
    Kim ne yaparsa kendine yapar. Yetenekli olsanda bir yerleri garanti gorursen istenileni vermezsen boyle olur. Sonra iki gol atinca artislik yaparsin. Kendini gosterseyin alinsaydin. 6 3
    Tom Jerry Tom Jerry:
    Aynen öyle... İki mac oynadi diye bi tarafi kalkti.. simdiye kadar neredeydin fenerliler intihar ediyordu 0 0
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    IKI GOL ATINCA FUTBOLCU OLAN ARKADAS. BU ARADA CORUM HAYIRDIR!!!!!!!@ 5 2 Yanıtla
  • kxf19 kxf19:
    Koçum benim 2 3
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    bana kaç maç kurtardın lan 3 1 Yanıtla
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    yav sen kimsin teneke ne haddine sergen bos herif yaa nerde basari gordun bu yasina kadar gereksiz teneke 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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