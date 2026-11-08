İrfan Can Kahveci\'den Sergen Yalçın\'a olay yaratacak gönderme

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıkan İrfan Can Kahveci damga vurdu.

SERGEN YALÇIN'I TAKLİT ETTİ

A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan tecrübeli oyuncu, ceza sahası dışından attığı iki şık golle şov yaparken 56. dakikadaki gol sevincinde dikkat çeken bir harekete imza attı.

Golden sonra doğrudan kameralara yönelen Kahveci, Sergen Yalçın'ın sosyal medyada viral olan ceplerini kontrol etme görüntüsünü taklit ederek deneyimli teknik adama göndermede bulundu.

UNVANINI PEKİŞTİRDİ

200. maçında sergilediği üst düzey performans ve bu gol sevinciyle maçın en çok konuşulan ismi olan yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanını da pekiştirmiş oldu.