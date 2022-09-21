Irkçılık ve kadın düşmanlığından suçlu bulunan Robert Sarver, Phoenix Suns'ı satışa çıkardı

Irkçılık ve kadın düşmanlığı gerekçesiyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarafından görevinden bir yıl uzaklaştırılan ve 10 milyon dolar para cezasına çarptırılan ABD'li iş insanı Robert Sarver, sahibi olduğu NBA ekibi Phoenix Suns ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımı Phoenix Mercury'nin satış sürecini başlattığını duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Sarver, "Şu anda derin pişmanlık duyduğum sözler, neredeyse 20 yıldır erkek ve kadın basketbolunda kurulan, insanları bir araya getiren ve Phoenix'i güçlendiren organizasyon yapısını gölgede bırakıyor. Geçmişte söylediğim sözlerin ağırlığı, bugüne kadar yaptıklarım veya yapacaklarımdan her zaman daha fazla olacak. Bu nedenlerle, Suns ve Mercury kulüplerini satışa çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'den geçen hafta yapılan açıklamada, hakkında açılan soruşturmanın ardından suçlu bulunan Sarver'ın, "ortak iş yeri standartlarını açıkça ihlal eden davranışlarda bulunduğu, ırkçılık yaptığı, kadın çalışanlarına karşı eşit olmayan, cinsiyetçi ve zorbalık içeren davranışlar sergilediği" belirtilmişti. Bu gerekçelerle Phoenix Suns ile Phoenix Mercury'deki görevlerinden bir yıl uzaklaştırılan Sarver, 10 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Toplam 320 kişiyle görüşülen ve 80 bin belge ile video incelenen soruşturma, Kasım 2021'de bir ESPN makalesi sonrası başlatılmıştı. Kararın ardından LeBron James, Chris Paul, Draymond Green gibi yıldız basketbolcular, cezaların daha ağır olması gerektiğini savunurken, Suns'ın sponsorlarından PayPal ise Sarver organizasyonda kaldığı sürece sözleşmelerini yenilemeyeceklerini açıklamıştı.