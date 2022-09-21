Irkçılık ve kadın düşmanlığından suçlu bulunan Robert Sarver, Phoenix Suns'ı satışa çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Irkçılık ve kadın düşmanlığından suçlu bulunan Robert Sarver, Phoenix Suns'ı satışa çıkardı

21.09.2022 21:46
Irkçılık ve kadın düşmanlığından suçlu bulunan Robert Sarver, Phoenix Suns'ı satışa çıkardı

Irkçılık ve kadın düşmanlığı gerekçesiyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarafından görevinden bir yıl uzaklaştırılan ve 10 milyon dolar para cezasına çarptırılan ABD'li iş insanı Robert Sarver, sahibi olduğu NBA ekibi Phoenix Suns ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımı...

Irkçılık ve kadın düşmanlığı gerekçesiyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarafından görevinden bir yıl uzaklaştırılan ve 10 milyon dolar para cezasına çarptırılan ABD'li iş insanı Robert Sarver, sahibi olduğu NBA ekibi Phoenix Suns ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımı Phoenix Mercury'nin satış sürecini başlattığını duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Sarver, "Şu anda derin pişmanlık duyduğum sözler, neredeyse 20 yıldır erkek ve kadın basketbolunda kurulan, insanları bir araya getiren ve Phoenix'i güçlendiren organizasyon yapısını gölgede bırakıyor. Geçmişte söylediğim sözlerin ağırlığı, bugüne kadar yaptıklarım veya yapacaklarımdan her zaman daha fazla olacak. Bu nedenlerle, Suns ve Mercury kulüplerini satışa çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'den geçen hafta yapılan açıklamada, hakkında açılan soruşturmanın ardından suçlu bulunan Sarver'ın, "ortak iş yeri standartlarını açıkça ihlal eden davranışlarda bulunduğu, ırkçılık yaptığı, kadın çalışanlarına karşı eşit olmayan, cinsiyetçi ve zorbalık içeren davranışlar sergilediği" belirtilmişti. Bu gerekçelerle Phoenix Suns ile Phoenix Mercury'deki görevlerinden bir yıl uzaklaştırılan Sarver, 10 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Toplam 320 kişiyle görüşülen ve 80 bin belge ile video incelenen soruşturma, Kasım 2021'de bir ESPN makalesi sonrası başlatılmıştı. Kararın ardından LeBron James, Chris Paul, Draymond Green gibi yıldız basketbolcular, cezaların daha ağır olması gerektiğini savunurken, Suns'ın sponsorlarından PayPal ise Sarver organizasyonda kaldığı sürece sözleşmelerini yenilemeyeceklerini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Phoenix Suns, Phoenix, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Irkçılık ve kadın düşmanlığından suçlu bulunan Robert Sarver, Phoenix Suns'ı satışa çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:04:17. #1.11#
SON DAKİKA: Irkçılık ve kadın düşmanlığından suçlu bulunan Robert Sarver, Phoenix Suns'ı satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement