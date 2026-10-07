İrlanda'da 5 Hataylı sporcunun tamamı Avrupa sörf şampiyonasında tur geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda'da 5 Hataylı sporcunun tamamı Avrupa sörf şampiyonasında tur geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrlanda\'da 5 Hataylı sporcunun tamamı Avrupa sörf şampiyonasında tur geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'daki Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 5 Hataylı sporcunun tamamı tur geçti. Samandağ kıyılarında başlayan sörf yolculuklarını uluslararası yarışa taşıyan sporcular, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla tanışıp okyanus dalgalarında yarıştılar.

Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen ve Türkiye'yi İrlanda'da temsil eden 5 sporcu, Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'ndan sportif kazanımlar ve yeni deneyimlerle döndü.

Hatay Sörf Spor Kulübü sporcuları Ali Köse, Semir Köse, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken ve Kenan Doğru, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Milli takım kadrosunda yer alan 5 Hataylı sporcunun tamamı yarışlarda tur geçme başarısı gösterdi.

Samandağ kıyılarında başlayan sörf yolculuklarını uluslararası bir yarış ortamına taşıyan sporcular, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla tanıştı, aynı dalgaları paylaştı ve farklı koşullarda yarışma deneyimi kazandı.

Sporcuların gözünden İrlanda deneyimi

Okyanustaki ilk sörf deneyimi olduğunu söyleyen Semir Köse, "O yüzden dalgalarda çok zevk aldım. Aynı zamanda sörf konusunda kendimi geliştirdim" dedi.

İrlanda'daki iki haftalık sörf şampiyonası harika bir tecrübe olduğunu aktaran Ali Köse, "Özellikle dalgalar çok güzeldi. Derece elde edemesem de elimden gelenin en iyisini yaptım ve çok şey öğrendim" diye konuştu.

Okyanus dalgalarına girdikten sonra ayrı bir öz güven kazandığını ifade eden Canan Duru Düzce, "Kendi yaşıtlarımla eğlenmek beni çok mutlu etti. Çok eğlendik ve böyle bir şeyi denemenin beni çok değiştirdiğini düşünüyorum. İnsanların yaşam tarzları, farklılıkları dikkatimi çekti. Gelecekle alakalı olan planlarımı değiştirdi, daha geniş bakış açısına sahip olmamı sağladı. Arkadaş edindim ve farklı farklı insanlarla tanıştım. Sörfümü geliştirdim. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
SamandağTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:52:23. #7.12#
SON DAKİKA: İrlanda'da 5 Hataylı sporcunun tamamı Avrupa sörf şampiyonasında tur geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei