Ironman 70.3 Türkiye Antalya\'da Tamamlandı

Spor

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği himayesinde, Fraport TAV ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'nde yapılan yarışlara bu yıl yaklaşık 80 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katıldı.

Güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı olan yarışmaya Kadriye Beachpark'tan yüzmeyle başlayan sporcular, daha sonra 90 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirdi. Sporcular son olarak 21 kilometre koşu parkurunu da geçerek The Land of Legends'te mücadeleyi tamamladı.

Ironman 70.3 Türkiye yarışını erkeklerde 3 saat 56 dakika 3 saniyelik dereceyle İspanyol Vasili Romanov birinci sırada tamamlarken, 3 saat 56 dakika 4 saniye sürede bitiş noktasına ulaşan Slovenyalı Tim Gosnjak ikinci, 3 saat 56 dakika 39 saniye ile Çek Martin Olsan üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 4 saat 22 dakika 31 saniyelik derecesiyle İsveçli Marie Ingerhed birinci, 4 saat 26 dakika 55 saniye süresiyle Fransız Lila Bardi ikinci ve 4 saat 27 dakika 28 saniyelik derecesiyle Birleşik Krallık sporcusu Laura Gray üçüncü sırada yer aldı.

Vali Şahin: "Kasım'da çok güzel bir havada spor şöleni yaşandı"

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ironman Antalya, 10 yıldır düzenlenen bir organizasyon. Gün geçtikçe büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. Kasım'da çok güzel bir havada spor şöleni yaşandı. Antalya için bulunmaz bir tanıtım. Bu organizasyonda Avrupalıların spora ne kadar düşkün olduklarını ve her yaştan buraya koşarak geldiklerini gördük. Bizim de sporu hayatımızın kendi merkezine koymamız, bu insanlardan örnek almak lazım." ifadelerini kullandı.

Özel sporcular da Ironman 70.3 Türkiye'de yarıştı

Kendi alanlarında engelleri aşmış ve başarıya ulaşmış üç özel sporcu bir ilke imza attı.

Yüzme etabında otizmli Tuna Tunca, tandem bisikletle görme engelli Merve Orhan ve koşu etabında omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışan Okan Aracagök, organizasyonu daha da anlamlı kıldı.

Ironman 70.3 Türkiye yarışlarına katılan üç sporcu, hem limitleri zorladı hem de sosyal farkındalık oluşturdu.

Türkiye'nin ilk Ironman sporcuları arasında yer alan ve kalp rahatsızlığı sebebiyle spor hayatını bitirme noktasına gelen Oğuz Omur da geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında Ironman 70.3 Türkiye'nin 10. yıl dönümünde yarışmacılar arasında yer aldı ve etapları başarıyla tamamladı.