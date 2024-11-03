Ironman 70.3 Türkiye Başladı

Spor

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği himayesinde ve Fraport TAV ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yapılacak güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarına, bu yıl yaklaşık 80 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılıyor.

Yarışa, Kadriye Beachpark'tan yüzmeyle başlayan sporcular, daha sonra 90 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek, son olarak 21 kilometre koşu parkurunu da geçerek The Land of Legends'te mücadeleyi tamamlayacak.