İş Portföy'den Tenise Destek Fon Lansmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İş Portföy'den Tenise Destek Fon Lansmanı

23.07.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Portföy ve TTF, tenisçilerin gelişimi için yeni bir destek fonu lanse etti.

İş Portföy ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde, İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon lansmanı gerçekleştirildi.

İş Bankası Kuleleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve milli tenisçi Zeynep Sönmez katıldı.

Burak Sezercan, bu fonla bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fonumuz, tenis sporuna uzun soluklu kaynak sağlamak için yapıldı. Bu kaynağın sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Bu fon, diğer platformlara da ilham kaynağı olabilir. Başka sporlar için de bu tarz fonlar ortaya çıkabilir. Rekabetin artması da sporun desteklenmesi için itici bir güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sezercan, birkaç aydır bu fon için uğraştıklarını belirterek, "Federasyonla bir protokolümüz var. Genç tenisçilerin eğitimi ve desteklenmesi için kaynak oluşturmuş durumdayız. Bizim de üzerimize düşen görev, bu fonun yatırımını yönetmek. Bu tarz fonların benzerlerini görmek isteriz." diye konuştu.

Müderrisgil: "Bu bir bağış projesi değil."

Şafak Müderrisgil, söz konusu fonun tenisçiler için oluşturulduğunu vurgulayarak, "Temmuz ayında fonumuz onaylandı. Bu bir bağış projesi değil. Bu bir finans enstrümanı. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar, buradan finansal bir gelir elde edecekler. Bununla birlikte tenis sporuna da katkı verecekler. Tenis için yaratılan bu fon, sporcularımızın gelişimi için bir yol haritası çizecek ve onların uluslararası platformlarda yarışmasını sağlayacak. Bu sayede başarılar da sürdürülebilir olacak. Böylece yarının şampiyonlarını da yetiştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müderrisgil, spor ile finansı bir araya getirdiklerini dile getirerek, "Federasyon olarak bir hedefe kilitlendik. Ülkede bir tenis kültürü oluşturmak ve bu sporu tabana yaymak istiyoruz. Türkiye'de tenis sporunu geliştirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) destekleri için teşekkür ederiz ama bazen devlet tarafından gelen kaynaklar yetmeyebiliyor. Bu fonu da bu yüzden kurduk. Sporcular, yıl içinde birçok farklı turnuvaya gidiyor. Sürekli yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunların da maliyetlerini tahmin edebilirsiniz. Bu maliyetler için bizim bir yol bulmamız gerekiyordu." dedi.

Zeynep Sönmez: "Tenis, çok maliyetli bir spor."

Zeynep Sönmez ise bu fonun tenisçilere çok fazla katkı sağlayacağını belirterek, "Tenis, çok maliyetli bir spor. Antrenörünün ve fizyoterapistinin olması gerekiyor. Çekirdek ekibinin de olması gerekiyor. Bunların da bir maliyeti var. Böyle bir desteğin, sporculara çok faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir takım kurmak, sana turnuvada ferahlık sağlar. Çocukluğumuzdan itibaren spor için çok büyük emek veriyoruz. Küçüklükten beri sadece başarılı olmak için çalışıyoruz. Hayalini kurduğum turnuvalarda bunun karşılığını alabilmek çok güzel. Birilerine ilham olmak da çok güzel." ifadelerini kullandı.

Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki başarısıyla ilgili de konuşan Zeynep, şunları kaydetti:

"Wimbledon'a biraz erken gittim. Antrenmanlara erken başladım. Antrenmanda bir yakınımız video çekiyordu. Orada da antrenörüm 'Zeynep, üçüncü turu oynadığını görüyorum.' dedi. Biz de güldük. Güzel bir atmosfer vardı. Wimbledon'a iyi hazırlandım. İlk karşılaştığım oyuncu da çok saygı duyduğum biriydi. İyi bir maç oynamıştım. O maçı geriden gelip kazanmıştım. Wimbledon'daki maçlarım da genelde böyle oldu. İlk defa ana tabloya girince biraz heyecanlanarak korta çıktım. İkinci maça da çok iyi hazırlandık. Rakibimi izleme ve analiz etme şansı buldum. Londra'da kendimi yalnız hissetmedim. Herkes, bana destek oldu. Ekibim de her adımda yanımdaydı. İkinci maçı da kazandığımızda insanlar bana mesaj atmaya başladı. İnsanlar, Türkiye'den geliyor ve benim maçımı izlemek için Londra'da kamp kuruyorlardı. Bu yüzden maçtan önce duygulanmaya başladım. Korta çok zor çıktım. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Çok şanslı hissediyorum. Üçüncü tura çıkmak, güzel bir başarı. Umarım bu başarı Türk tenisi ve benim için başlangıç olur."

Kaynak: AA

Etkinlikler, İş Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İş Portföy'den Tenise Destek Fon Lansmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:54
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde Espriler havada uçuşuyor
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde! Espriler havada uçuşuyor
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:57:28. #7.11#
SON DAKİKA: İş Portföy'den Tenise Destek Fon Lansmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.