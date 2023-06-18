Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren ünlü yayıncı Messi dövmesini gizledi

Portekiz'in Bosna Hersek'i 3-0 mağlup ettiği EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçının ardından ünlü Twitch yayıncısı IShowSpeed, Cristiano Ronaldo ile tanışma fırsatı yakaladı. En büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Speed'in Lionel Messi dövmesini gizlemesi ise dikkat çekti.

RONALDO'YU GÖRÜNCE ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

Cristiano Ronaldo ile stat çıkışında karşılaşan IShowSpeed, sevinçten ne yapacağını bilemedi. Şekilden şekle giren ünlü yayıncıya Portekizli yıldızın, "Sakin ol" dediği duyuldu.

MESSI DÖVMESİNİ SAKLADI

Tanışma sırasında ise Speed'in sağ kolundaki bileklikler dikkat çekti. Ünlü yayıncının bir iddiayı kaybetmesi sonrası bileğine yaptırdığı Lionel Messi dövmesini, bilekliklerle kamufle ettiği görüldü.