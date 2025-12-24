İsim bile verdi! İşte Burak Yılmaz'ın Süper Lig'den istediği yıldız - Son Dakika
İsim bile verdi! İşte Burak Yılmaz'ın Süper Lig'den istediği yıldız

24.12.2025 18:52
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, devre arası transfer döneminde sol stoper, 6 numara ve hücum hattına takviye istiyor. Genç hocanın, Eyüspor forması giyen Denis Draguş'u istediği, ''Draguş olmazsa benzer profilde bir oyuncu alınmalı'' dediği belirtildi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan istifa eden ancak 3 gün sonra yeniden takımının başına geçen genç teknik direktör Burak Yılmaz, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

3 BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ

Ali Budak'ın haberine göre; Burak Yılmaz'ın ocak ayında takımına sol stoper, 6 numara ve hücum hattına bir oyuncu alınmasını istediği belirtildi.

İLK ÖNCELİĞİ DENIS DRAGUS

40 yaşındaki çalıştırıcının, özellikle hücum bölgesine yapılacak transferde önceliğinin ikas Eyüpspor forması giyen Denis Draguş olduğunu, ancak oyuncunun gelmemesi durumunda aynı profilde, gol tehdidi yüksek, hareketli bir hücum oyuncusunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.

SIRADAKİ MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 17 maçta 23 puan toplayarak ilk yarıyı 9. sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
