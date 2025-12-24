İsim bile verdi! İşte Burak Yılmaz\'ın Süper Lig\'den istediği yıldız

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan istifa eden ancak 3 gün sonra yeniden takımının başına geçen genç teknik direktör Burak Yılmaz, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Budak'ın haberine göre; Burak Yılmaz'ın ocak ayında takımına sol stoper, 6 numara ve hücum hattına bir oyuncu alınmasını istediği belirtildi.
40 yaşındaki çalıştırıcının, özellikle hücum bölgesine yapılacak transferde önceliğinin ikas Eyüpspor forması giyen Denis Draguş olduğunu, ancak oyuncunun gelmemesi durumunda aynı profilde, gol tehdidi yüksek, hareketli bir hücum oyuncusunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 17 maçta 23 puan toplayarak ilk yarıyı 9. sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak.
