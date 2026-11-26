İşitme engelli milli güreşçiler, Ermenistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 20 ve 17 yaş altı grekoromen stilde 9 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

Ermenistan'ın Kotayk bölgesindeki Tsaghkadzor kentindeki spor kompleksinde 25 Kasım'da başlayan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 20 ve 17 yaş altı müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonada ay-yıldızlı güreşçilerden 20 yaş altında 87 kiloda Can Polat Akbay ile 67 kiloda Mehmet Üresin altın madalya kazandı.

Milli sporculardan 17 yaş altı kategorisinde 51 kiloda Yusuf Doğru, 65 kiloda ise Muhammed Tok, 110 kiloda Fehmi Yusuf Duman, 92 kiloda Osman Şimşek, 48 kiloda Ege Musab Mert, 71 kiloda İbrahim Şehri ve 80 kiloda Umut Sabancı altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı güreşçilerden 20 yaş altı 60 kiloda mindere çıkan Feysel Taşni, 97 kiloda Ömer İşler, 72 kiloda Hacı Yakup Ağırcan, 77 kiloda Berkan Bozkurt, 55 kiloda Cemil Batan ve 63 kiloda Ahmet Özcan Altınpınar gümüş madalya aldı.

Organizasyonda 17 yaş altı kategorisinde de 60 kiloda ay-yıldızlılardan Muhammet Ekin, 45 kiloda Çınar Demirci gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada 20 yaş altında 82 kiloda ise Ahmetcan Yavuz ile 130 kiloda Kerem Kaykunoğlu bronz madalya elde etti. 17 yaş altı kategorisinde 55 kiloda mindere çıkan Erhan Kurt da bronz madalya kazandı.

İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 20 ve 17 yaş altı milli takımları, ayrıca takım halinde şampiyon oldu.

Şampiyonada yarın büyükler grekoromen stil erkek sporcuları mindere çıkacak.

Organizasyon 1 Aralık'ta tamamlanacak.