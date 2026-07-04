Çocukluk hayali gerçek oldu, Karamanlı genç güreşçi milli takım yolunda - Son Dakika
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Çocukluk hayali gerçek oldu, Karamanlı genç güreşçi milli takım yolunda

Çocukluk hayali gerçek oldu, Karamanlı genç güreşçi milli takım yolunda
04.07.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki işitme engelli güreşçi Muhittin Kolçak, Çorum'daki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı kampına katılmaya hak kazandı. 8 yıldır güreşen genç sporcu, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 18 yaşındaki işitme engelli güreşçi Muhittin Kolçak, Çorum'da düzenlenen şampiyonada elde ettiği derecenin ardından İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı kampına davet edildi.

Çorum'da 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Muhittin Kolçak, çocukluk hayali olan milli takım kampına katılmaya hak kazandı. Yaklaşık 8 yıl önce güreşe başlayan ve işitme cihazı kullanarak normal kategorilerde de mücadele eden genç sporcu, 20 günlük milli takım kampının ardından uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Güreşe 8 yıl önce başladığını belirten Muhittin Kolçak, "Bu spora çocukken başladım. İleride güreşle devam etmeyi düşünüyordum. Bırakmadım, 8 yıldır devam ediyorum. Önceden beri bunu düşünüyordum, bırakmak istemiyordum. Milli takıma çağrıldım, 20 günlük kampa gideceğim. Ondan sonra daha iyisini hedefliyorum. Yurt dışında ülkemi temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Baba Mustafa Kolçak ise çocuklarının küçük yaştan itibaren güreşe ilgi duyduğunu ifade ederek, "Oğlanlarım ikiz, 14 yaşında. Küçük yaştan beri evde güreş yapıyorlardı. Bir gün belediyeden güreş yapılacağına dair anons yapıldı. Güreşe gittiler, ikisi de derece yaptı. Muhittin iki kulağından da engelli. Buna rağmen normal kategoride güreş yaptı. Kulağında cihaz kullanıyor. Bir kulağına cihaz takıyor, diğer kulağı hiç duymuyor. Onu engelliler kategorisine katmak istiyoruz. Güreş sırasında işitme cihazını çıkarıyor ve o şekilde mücadele ediyor. Çocuklar kahve alışkanlığı edineceğine, hocaları, Mustafa hoca sağ olsun onları güreştiriyor. Çocuklara sahip çıkıyor, kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Oğlum Türkiye üçüncüsü oldu. Bu da tabii hocasının sayesinde oldu. Küçük yaştan beri bir hevesi vardı, bunu gerçekleştirdi. Normalde Ermenek'te çalışıyor. İşten gelince antrenmana geliyor. Şimdi Milli Takım kampına çağırdılar. İnşallah kamptan sonra Avrupa Şampiyonası'na da gidebilir" diye konuştu.

Güreş antrenörü Mustafa Bayrak da 2018 yılında imkansızlıklar içinde çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Öğrencimiz 2018 yılında güreş branşına başladı. Başladığımızda çok fazla imkanımız yoktu. İki yıl boyunca bu şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Daha sonra bakanlığımızdan destek istedik. Bakanlığımız da Güneyyurt Belediyemiz aracılığıyla çok güzel bir tesis yaptı. Yerini belediyemiz gösterdi, bakanlığımız da gençlerimize iyi bir imkan ve güzel bir salon kazandırdı. Biz de elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ettik. O zaman, 'Allah'tan isteğimiz ve nasibimiz, öğrencimizi bir gün Milli Takım'da görmek, onu milli takıma gönderebilmek' demiştik. Kendimize bir hedef koyduk. Allah'ın izniyle o hedefi bugün gerçekleştirdik. Öğrencimiz Türkiye üçüncüsü oldu. Geçen yıl Türkiye birincisi olmuştu ancak yaşı tutmuyordu. Yaşı tutmadığı için milli takıma gitmesine rağmen Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Şu an milli takım kampına gönderiyoruz. İnşallah kendisini Milli Takım'da da görmek isteriz" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çocukluk hayali gerçek oldu, Karamanlı genç güreşçi milli takım yolunda - Son Dakika

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