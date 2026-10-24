İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 22 sporcuyla Sivas kampını tamamladı - Son Dakika
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İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 22 sporcuyla Sivas kampını tamamladı

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İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 22 sporcuyla Sivas kampını tamamladı
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İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 22 sporcuyla Sivas kampını tamamladı
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İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 25 Kasım'da Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi üçüncü kampını Sivas'ın Zara ilçesinde tamamladı. Kampa farklı illerden katılan 22 sporcu ve yaklaşık 10 teknik ekip, ilçedeki spor salonlarında antrenman yaptı.

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, 25 Kasım'da Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi 20 günlük Sivas kampını tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yakın zamanda kurulan İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi üçüncü kampını Sivas'ta yaptı. Zara ilçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli güreşçiler, kampı tamamladı. Kampa farklı illerden katılan 22 sporcu ve yaklaşık 10 teknik ekip, ilçede yer alan spor salonlarında antrenman yapma fırsatı bulurken, ilçenin turistik noktalarını da gezme fırsatı yakaladı.

Dursun Gözel: "Dualarımız orada sizlerle olacak"

Milli takım kampını ziyaret eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, sporcularla bir araya gelerek hasbihal etti.

Sporculara başarı temennisinde bulunan Gözel, "Şu anda Zara'da Milli Takım kampındayız. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak kadın güreş a milli takımımız burada. Toplam 22 sporcu ve teknik ekiple birlikte 30 kişi olarak Türkiye'mizi temsil etmek için hazırlandık. Burada çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Antrenman ve dinlenme etkinliklerini yapıyorlar. Çok güzel bir şekilde sosyal aktiviteler yapıyorlar. Bu kızlarımız inşallah göğsündeki ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda ve Olimpiyat Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Dualarımız orada sizlerle olacak. Kalbimiz de, gönlümüz de sizinle olacak" dedi.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıErmenistanSivasSporSon Dakika

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