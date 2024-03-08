İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart\'ı İşaret Diliyle Kutladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle "Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz." mesajı verdi.
Sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak videoda yer aldı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaparak Berkan Kutlu'ya görev verdi. Sakatlıklardan dolayı Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Serge Aurier ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. Hakim Ziyech ise 16 maç sonra kadroda yer aldı. Mauro Icardi'nin saç stili değişirken, Galatasaraylı futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı. Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak 15 kupa kazandı ve kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İş Bankası'nın düzenlediği panelde spor, sanayi, tarım, bilim gibi farklı alanlarda başarılı kadınlar ilham verici hikayelerini, başarıya giden yolda yaşadıkları deneyimleri paylaştı.
Gizli fon dolandırıcılığı davasında sanık Seçil Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile para ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Erzan, Terim'in bankada zarar ettiği için kendisine para teslim ettiğini ve bir fon kuracaklarını söyledi. Erzan hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncularına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti. Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu. Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftası, bugün oynanan 2 maçla başladı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, OGM Ormanspor'u 75-74 mağlup etti. Finalspor ise Esenler Erokspor'u 88-80 yenerek galip geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla voleybol şenliği düzenlendi. Etkinliklerde ev hanımlarından oluşan voleybol takımı ile gönüllü katılım sağlayan kadınlar dostluk müsabakası oynadı. Müdür Harun Reşit Yiğit, kadınların her gün özel olduklarını vurgulayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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