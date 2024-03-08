İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart'ı İşaret Diliyle Kutladı - Son Dakika
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İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart'ı İşaret Diliyle Kutladı

İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart\'ı İşaret Diliyle Kutladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.

08.03.2024 18:25
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle "Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz." mesajı verdi.

Sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak videoda yer aldı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Avusturya, Brezilya, Türkiye, Japonya, Erzurum, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart'ı İşaret Diliyle Kutladı - Son Dakika

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