İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak

İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur Küçüksevgili, Litvanya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda altın madalyayı almak istiyor.

Sekiz yaşında badmintona başlayan milli sporcu, şimdiye kadar birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

2018'de gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalya kazanan Hale Nur, milli takım seçmelerinde birinci olarak Litvanya'da 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Mayıs ayında Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na da katılan 21 yaşındaki Hale Nur'un yeni hedefi, büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak.

"Avrupa Şampiyonası için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz"

Karabük Üniversitesi antrenörlük bölümü öğrencisi Hale Nur Küçüksevgili, AA muhabirine, 13 yıldır badmintonla uğraştığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Hale Nur, "Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Çok çalıştım. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. 4 yıl önce gençlerde Avrupa şampiyonu oldum şimdi de büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonraki hedeflerim ise dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.

Şengün: "Hale oldukça istekli ve azimli bir sporcu"

Antrenör Cavit Şengün de Hale'nin 13 yıl önce 8 yaşında badmintona başladığını anlattı.

Hale'nin oldukça istekli ve azimli bir sporcu olduğunu dile getiren Şengün, "Ailesi de Hale'yi çok destekledi. Bütün antrenmanlara aralıksız, zamanında ve düzgün gelen bir sporcu. Devamlı kendini geliştiriyor. Müthiş bir yol aldı. Hale'nin değişik zamanlarda Türkiye şampiyonlukları var. En büyük başarısı, 2018'de düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda gençler kategorisinde şampiyon oldu." ifadelerini kullandı.

Şengün, Hale'nin Avrupa şampiyonu olmasının kendilerinde büyük bir heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, "Hale artık 21 yaşında. Gençler kategorisinden büyükler kategorisine döndü. Şimdi büyükler kategorisinin başlangıcında oldukça iddialı bir sporcu. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. İnşallah madalya ile döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersöz: "İşitme engelli sporcular son yıllarda başarılı sonuçlar elde etti"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz de işitme engelli sporcuların son yıllarda dünya genelinde başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Federasyon olarak başarıları üzerine koyarak devam ettirdiklerini belirten Ersöz, tüm branşlardaki sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Ersöz, Türkiye genelinde badminton branşında önemli başarılar elde eden sporcuların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz Hale Nur'dan çok umutluyuz. 4 yıl önce gençlerde Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sefer büyüklerde yarışacak. Şampiyonadan ülkemize Avrupa şampiyonluğu getireceğine inanıyoruz."

TİESF olarak daha fazla işitme engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Ersöz, amaçlarının onları sosyal hayata kazandırabilmek olduğunu ifade etti.