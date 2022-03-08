İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor - Son Dakika
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İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

08.03.2022 12:11

Doğuştan işitme engelli Fatma Gül Koç, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor.

Doğuştan işitme engelli Fatma Gül Koç, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor.

Eskişehir'in Ağaçhisar köyünde işitme engelli olarak dünyaya gelen Koç, televizyonda izlediği disk ve gülle atma müsabakalarından etkilenerek spora başladı.

Bu alanda kendini geliştiren ve yaklaşık 7 yıldır milli formayı giyen Koç, 2019'da ve 2022'de, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda disk ve gülle atma branşlarında altın madalya kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatma Gül Koç, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, spora 2014 yılında başladığını söyledi.

Spora başlamadan önce çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailesiyle Eskişehir'in bir köyünde yaşadığını anlatan Koç, "Spora başlayınca katıldığım müsabakalarla farklı ülkeleri ve Türkiye'de birçok ili gördüm, kamplara katıldım. Üniversiteye devam ederek eğitimimi de tamamlıyorum. İlerleyen senelerde antrenör olarak kendi alanımda sporcular yetiştirmeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Koç, Almanya'da 2019'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyorum. Ülkemizi gülle atma branşında temsil edeceğim ve madalya kazanmak istiyorum."

"Hedefimiz altın madalya kazanmak"

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Koç'un antrenörü Sedef Habipoğlu da Fatma Gül ile yaklaşık 4 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Çalışmaların güzel devam ettiğini, Fatma Gül'ün Almanya'da bazı olumsuzluklar nedeniyle madalya alamadığını kaydeden Habipoğlu, "Bu yıl olimpiyatlar var, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyoruz. Hedefimiz altın madalya kazanmak." diye konuştu.

Fatma Gül'ün başarılı ve azimli olduğuna dikkati çeken Habipoğlu, sporcunun, kişiliğiyle herkese örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor
İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor
İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor

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Fatma Gül, Olimpiyat, Engelli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor - Son Dakika


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