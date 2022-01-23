İşitme engelli milli güreşçinin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu sağ kulağı duyma yetisini kaybeden milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

7 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle sağ kulağı duymayan Ahmet Talha Kacur, güreş antrenörü babası İlhan Kacur'un yönlendirmesiyle 10 yaşında güreşe başladı.

Yaklaşık 15 yıldır güreşen dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü milli sporcu, eksik kalan olimpiyat altın madalyası için memleketi Niğde'de ter döküyor.

Ahmet Talha Kacur, AA muhabirine, sağ kulağının duymadığını ancak kendisini ifade edebildiğini söyledi.

Çocukken bu durumun çok sıkıntısını hissetmediğini ancak ilerleyen yaşlarda arkadaş ortamlarında problem yaşadığını belirten Ahmet Talha Kacur, güreşe başladıktan sonra kulağının duymamasının engel olmadığını anladığına dikkati çekti.

Ahmet Talha Kacur, yaklaşık 15 senedir güreştiğini anlatarak, "Spora başladıktan sonra en başta öz güven kazandım. Bu çok önemli bir nokta. Her şeyimi öz güvenle yaptım. Çeşitli ortamlara girip çıktım, sosyal aktivitem bol oldu. Türkiye'nin 81 ilinde arkadaşım var. Derecelerim sayesinde maddi imkanlar sağlandı, kendimi geçindirebiliyorum. Gittiğim yerde saygınlığım oluyor." ifadelerini kullandı.

2014 yılından beri milli takım sporcusu olduğunu dile getiren Ahmet Talha Kacur, şunları kaydetti:

"O sene Ermenistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. Ertesi sene Gürcistan'da Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. 2016'da İran'da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. 2017'de Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda üçüncü oldum, ilk olimpiyat madalyamı aldım. 2018'de Rusya'da Dünya Şampiyonası'nda ikincilik madalyası aldım. 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda sakatlandım, madalya alamadım. 2021'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldım. 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. İnşallah hedef olimpiyat şampiyonluğu. Eksik olan madalyayı almaya gideceğiz. Ülkemiz, memleketimiz adına en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusu olduğu için çalışmalarını genellikle başkentte sürdürdüğünü aktaran Ahmet Talha Kacur, boş kaldığı sezonlarda antrenmanlara Niğde'de küçüklüğünün geçtiği salonda devam ettiğini dile getirdi.

Ahmet Talha Kacur, antrenmanların verimli geçtiğini vurgulayarak, "Olimpiyat oyunlarına emin adımlarla gidiyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz, hazırız. Madalya gelecek, inşallah altın olacak. Spor benim için bir yaşam biçimi. Herkesin, özellikle de engellilerin ve çocukların spor yapmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.