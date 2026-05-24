İşitme Engelliler Futbol Takımı'ndan Dünya Şampiyonluğu

24.05.2026 21:34
Sırbistan'daki 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda birinci olan Türk Milli Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Federasyon Başkanı ve sporcular şampiyonluk gururunu dile getirdi.

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda birinci olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Sırbistan'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlıları, federasyon yetkilileri ve aileleri çiçeklerle karşıladı.

Burada açıklamada bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, çok farklı bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en iyisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gözel, "Tarihte bir ilki gerçekleştirdik. Evlatlarımız dünya şampiyonu oldu. Aileler geldi, çok mutluyuz. Ailelere çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı bizi yalnız bırakmadı, size de çok teşekkür ediyoruz, gerçekten çok güzel ağırlandık. Bu yavrularımızla daha çok şampiyonluklar yaşayacağız. Sporcularımızın ayağına taş değmesin." diye konuştu.

Oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini aktaran Gözel, şunları kaydetti:

"En büyük fedakarlık ailelerde. Yavrularımızın hepsinin alnından öpüyorum. Elhamdülillah devletimizi mahcup etmedik, kupamızı aldık. Bunu devletimize armağan ediyoruz. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımız sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın engellilere çok büyük desteği var. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve bakan yardımcımız, asrın sporcusu ağabeyimiz Hamza Yerlikaya'ya ve bütün spor teşkilatına ve 85 milyon insanımıza teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olduk, kupamızı aldık geldik."

Teknik direktör İsmet Kamak ise şöyle konuştu:

"Ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız işitme engelli ama yüreklerindeki vatan ve millet sevgisini tarif etmek mümkün değil. Futbol oynamak dışında orada savaş verdiler, mücadele ettiler. Türk milleti, bayrağına çok düşkün. İlk günden itibaren çocuklarımız 'bayrağımızı en yukarda dalgalandıracağız' dediler. Üzerimize düşeni yaptık. Tarihte ilk defa 23 yaş altında dünya şampiyonu olduk. Dünya sıralamasında en yukarıdayız. Takım 23 yaş altı ama yaş ortalamamız 17, bu çocuklarımız 10-15 sene Türk futboluna hizmet edecek."

Sporculardan Recep Arınç Orta da "Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok heyecanlıyım. Dünya şampiyonu olduk, devletimizden Allah razı olsun. Sürekli bize destek oldular. Biz de onları mahcup etmemek için elimizden geleni yaptık ve şampiyon olduk. Bu duyguyu ilk kez yaşadık. Çok güzel karşılandık, Anadolu Ajansına da çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Mert Ali Özen de "Çok gururluyum, çok duyguluyum. Çok ağladık ama mutluluk gözyaşları. Burada ailelerimiz görmek bizi çok mutlu etti. Buradan giderken milletimize söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk, şampiyon olduğumuz için çok gururlandık." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

