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İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başladı - Son Dakika

İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başladı

11.02.2022 15:26
İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başladı

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig 2021-2022 sezonu grup müsabakaları başladı.

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig 2021-2022 sezonu grup müsabakaları başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural, maçları Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce ertelediklerini hatırlatarak, "İlk maçlarımızı bugün eş zamanlı olarak Bursa, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Samsun'da oynatmaya başladık. Yeni sezonun spor camiamıza, kulüplerimize, sporcularımıza ve tüm sporseverlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 6 grupta 24 takımın mücadele edeceğini aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Süper Lig grup müsabakaları 13 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve en iyi 2 grup ikincisi, 7-13 Mart tarihlerinde Mersin'de play-off'ta mücadele edecek. En büyük dileğimiz yeni bir sayfa açtığımız liglerimizde kavgaların değil, sadece futbolun konuşulduğu bir atmosferde mücadele etmek. Sonunda hep birlikte kazanacağız. Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başladı - Son Dakika Spor


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