İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyon oldu - Son Dakika
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İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyon oldu

İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyon oldu
28.06.2026 13:30  Güncelleme: 13:36
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Sivas'ta düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları sona erdi. Şampiyonluk kupasını İstanbul Sessizler Spor Kulübü kazandı.

Sivas'ta düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Müsabakaları, üç gün süren çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi. Mücadeleler sonunda şampiyonluk kupasını İstanbul Sessizler Spor Kulübü kaldırdı.

Sivas, işitme engelli sporcuların mücadele ettiği önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2025-2026 Spor Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig Play-Off Müsabakaları, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi futbol sahasında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen başarılı takımların katıldığı organizasyonda, sporcular şampiyonluk ve derece elde edebilmek için sahaya çıktı. Üç gün boyunca süren müsabakalarda futbolcuların ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhu izleyenlerden tam not aldı.

Play-off müsabakalarının sonunda İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşarak organizasyonu zirvede tamamladı. Adıyaman Belediye Spor Kulübü ikinci olurken, Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü üçüncü, Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Ödül töreni düzenlendi

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yurtiçi Faaliyetlerden Sorumlu Asbaşkanı Mustafa Epik, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yıldırım katıldı.

"Tüm kulüplerimizi kutluyorum"

Ödül töreninde konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, organizasyona katılan tüm kulüpleri ve sporcuları tebrik ederek, "Şampiyonaya katılan tüm takımlarımızı kutluyor, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyon oldu - Son Dakika

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