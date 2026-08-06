İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı Kampı Başladı - Son Dakika
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İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı Kampı Başladı

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Bilecik'te 14-18 yaş arası 16 sporcu ile İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Milli Takımı kampı başladı.

İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı Bilecik'te başladı.

İstasyon Spor Salonu'ndaki kampta, 14-18 yaş grubundaki 16 sporcu yer alıyor.

Sportif direktör, 2 teknik direktör, 4 antrenör, fizyoterapist ve tercümandan oluşan 9 kişilik teknik heyetin görev yaptığı kamp, 9 Ağustos'a kadar sürecek.

Sportif Direktör Serhat Ağbaba, AA muhabirine, kadın futsalında uzun yıllardır eksikliği hissedilen altyapıyı oluşturmak amacıyla yeni bir yapılanma başlattıklarını söyledi.

Milli takım organizasyonunu minikler, gençler ve A Milli Takım olmak üzere üç kategori üzerine kurduklarını belirten Ağbaba, çalışmalara altyapıdan başladıklarını ifade etti.

Milli takım antrenörü ve Bilecik Kolej Spor Kulübü Teknik Direktörü Ozan Çağrı Gül de ocak ayından itibaren Türkiye genelinde oyuncu taramaları yaptıklarını anlattı.

Gül, futsal ve futbol branşları için ayrı yapılanmalar oluşturmayı planladıklarını da dile getirdi.

Sporcular

Takım kaptanı 18 yaşındaki Azra Ölegen, futbolu bırakmayı düşündüğü dönemde milli takım daveti aldığını anlattı.

Sol kulağının tamamen duymadığını??????? aktaran Azra, milli takıma seçilmenin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

14 yaşındaki Serra İzgi de asıl branşının basketbol olduğunu ancak yapılan değerlendirmelerin ardından futsal kampına davet edildiğini aktardı.

Milli takıma seçilmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren İzgi, A Milli Takım forması giymeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı Kampı Başladı - Son Dakika

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