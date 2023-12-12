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İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı Oyuncuları Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika
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İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı Oyuncuları Karşı Karşıya Geldi

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı oyuncuları Ecrin Köse ve Esin Bilgili, TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde karşı karşıya geldi. Gallardo, Kadıköy Basketbol'u mağlup etti. İşitme engelli basketbolcuların bu seviyelerde oynayabileceği vurgulandı.

İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı Oyuncuları Karşı Karşıya Geldi
12.12.2023 - 00:23,
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Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı oyuncularından Ecrin Köse ile Esin Bilgili, TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde oynanan Kadıköy Basketbol-Gallardo maçında karşı karşıya geldi.

Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Esin Bilgili Kadıköy Basketbol forması giyerken, Ecrin Köse de Gallardo için mücadele etti.

Karşılaşmanın sonunda Gallardo, deplasmanda Kadıköy Basketbol'u 69-43 mağlup etti.

Ecrin ile Esin'in bu ligde oynamasına destek veren Kadıköy Basketbol'un ve Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Burcu Pelister, işitme engelli kızların diğer basketbolculardan bir farkı olmadığını belirterek, "Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DİBF) kurallarıyla, FIBA'nın kuralları aynı. Kızlarımız, milli takımda da FIBA'nın kurallarına göre oynuyor. Bu yüzden işitme engelli basketbolcuların bu seviyelerde oynayabileceğini söyleyebilirim. Daha önce de KBSL'de ve 1. Lig'de oynayan kızlarımız oldu. Hatta şu anda 1. Lig'de oynayan işitme engelli bir kızımız da var. Bütün kulüplerimiz, işitme engelli kızlarımızı rahatlıkla oynatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ecrin Köse: "Adım adım ilerlemek istiyorum"

Daha üst seviyelerde oynama hedefi olduğunu belirten Gallardo'nun guardı Ecrin Köse ise "Öncelikle 2. Lig'e çıkmak istiyorum. Bir anda çıtayı yükseltemem. Adım adım gitmek istiyorum. Milli takımla da madalya kazanmak istiyorum. Daha önceki organizasyonlarda madalyayı az bir farkla kaçırmıştık. Artık elimizden kaçırdığımız madalyayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Esin Bilgili: "Engeli olan arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum"

Saha içerisinde diğer basketbolculardan bir farkı olmadığını dile getiren Kadıköy Basketbol'un pivotu Esin Bilgili de "Engeli olan arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum. Her şeyi yapabiliyoruz. Arkadaşlarımızla iletişim kurabiliyoruz veya topu görebiliyoruz. İşitme engeli bizim basketbol oynamamız için engel değil." şeklinde görüş belirtti.

Gelişimine devam etmek istediğini vurgulayan Esin, "Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'yla Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Paralimpik Oyunları'nda da madalya kazanmak istiyorum. Şu anda bir spor kulübünde hocalık yapıyorum. Emekli olduktan sonra da tamamen antrenörlük yapmayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı Oyuncuları Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika
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