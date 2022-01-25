İşitme Engelliler Spor Federasyonundan "müsabakaların ertelenmesi" açıklaması

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Ertelenen voleybol maçlarımızın yeni tarihini görüşüyoruz, teknik kadromuz ve kulüplerimizle onu en yakın zamanda açıklayacağız. 2021-2022 Sezonu Futbol Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları ise aynı illerde yapılmak üzere Süper Lig Grup Müsabakaları 11-13 Şubat, 1. Lig Müsabakaları 18-20 Şubat tarihlerine ertelenmiştir." dedi.

Vural, yaptığı açıklamada, sporcuların sağlığının yanı sıra şampiyonaların en iyi şartlarda gerçekleşmesinin her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Sporcuların milli takıma seçilmek için mücadele verdiğini vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

"Geç olsun güç olmasın diye düşünüyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hem Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonamızı hem de Futbol Süper Lig ve 1. Lig maçlarımızı erteledik. Ertelenen voleybol maçlarımızın yeni tarihini görüşüyoruz, teknik kadromuz ve kulüplerimizle onu en yakın zamanda açıklayacağız. 2021-2022 Sezonu Futbol Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları ise aynı illerde yapılmak üzere Süper Lig Grup Müsabakaları 11-13 Şubat, 1.Lig Müsabakaları 18-20 Şubat tarihlerine ertelenmiştir."