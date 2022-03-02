İşitme engelliler Türkiye şampiyonaları - Son Dakika
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İşitme engelliler Türkiye şampiyonaları

02.03.2022 09:21
İşitme engelliler Türkiye şampiyonaları

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği oryantiring, tenis ve atıcılık şampiyonaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği oryantiring, tenis ve atıcılık şampiyonaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli takım seçmelerinin yapılacağı ve mayıs ayında Brezilya'da gerçekleşecek dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) hazırlık olan Türkiye şampiyonaları, oryantiring, masa tenisi, satranç, tenis ve atıcılık branşlarında düzenlenecek.

İşitme engelliler oryantiring, atıcılık ve tenis şampiyonaları 3-4 Mart, masa tenisi 5-6 Mart, satranç 12-13 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig play-off müsabakaları, 7-13 Mart tarihlerinde Mersin'de organize edilecek.

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Türkiye, Ankara, Tenis, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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