İşitme engelliler Türkiye şampiyonaları - Son Dakika
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İşitme engelliler Türkiye şampiyonaları

04.03.2022 22:55
İşitme engelliler Türkiye şampiyonaları

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği oryantiring, tenis ve atıcılık Türkiye şampiyonaları, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği oryantiring, tenis ve atıcılık Türkiye şampiyonaları, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda havalı silahlar erkekler tüfek müsabakasında Oğuzhan Yılmaz birinci, Osman Özsoy ikinci, Raşit Çelik ise üçüncü oldu.

Havalı silahlar kadınlar tabanca müsabakasında ise Sevda Balcı birinci, Makbule Akkaya ikinci, Elif Yenigün Özer ise üçüncü olarak madalya sevinci yaşadı.

Havalı silahlar erkekler tabanca müsabakasında Habip Yeşilöz birinci, Onur Can Gökçedağ ikinci, Hayrettin Dinçer de üçüncü sırayı aldı.

İşitme Engelliler Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda ise erkeklerde Emrah Eren birincilik, Yusuf Avşar ikincilik, Ahmet Şallı üçüncülük, kadınlarda ise Eylül Şenal birincilik, Büşra Ateş ikincilik, Kadriye Demirci üçüncülük derecesi elde etti.

İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda tek erkeklerde Emir Vatansever birinci, Necati Görmez ikinci, Sercan Yeşilova üçüncü oldu. Teniste tek kadınlarda Tütem Banguoğlu birinci, Naz Albayrak ikinci, Berçem Kol üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Çift erkeklerde Hidayet Eren Kocatürk-Sercan Yeşilova birinci, Emir Vatansever- Yunus Emre Sarıaydın ikinci, Gürkan Öztaş-Necati Görmez üçüncü oldu.

Çift kadınlarda Tütem Banguoğlu-Naz Albayrak birincilik, Berçem Kol-Kübra Doğan ikincilik, Elmas Baki-Sudenaz Sarıkaya üçüncülük elde etti.

Karışık çiftlerde ise Emir Vatansever-Naz Albayrak birinci, Tütem Banguoğlu-Hidayet Eren Kocatürk ikinci, Emre Çınar Uğuzlar-Berçem Kol üçüncü sırayı aldı.

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Atıcılık, Türkiye, Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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