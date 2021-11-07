İskenderunspor-Altındağspor: 2-0

STAT: 5 TemmuzHAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), Ulaş Çelik (xxx)İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (xxx), Recep (xx)(Dk. 82 Murat (x), İsmail (xx), Abdurrahman (xx), Emre (xxx)(Dk. 87 Hakan (?), Enes Soy (xxx)(Dk. 65 Osman Şahin (xx), Ahmet (xx), Onur (xx), Ethem (xxx)(Dk.

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