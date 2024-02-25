İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat Türkiye üçüncüsü oldu

İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat Türkiye üçüncüsü oldu

Çorum'un İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat, U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 59 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti. İskilip Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı'nın başarılarıyla öne çıktığı belirtildi.

25.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat'ın U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 59 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat, 59. kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Açıklamada, İskilip Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı'nın başarılarıyla öne çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, İskilip, Çorum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 18:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement