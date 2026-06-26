Çocuklar sahada centilmenlikleriyle mücadele etti, karşılığında 'mavi kart' gördü - Son Dakika
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Çocuklar sahada centilmenlikleriyle mücadele etti, karşılığında 'mavi kart' gördü

Çocuklar sahada centilmenlikleriyle mücadele etti, karşılığında \'mavi kart\' gördü
26.06.2026 15:22  Güncelleme: 15:24
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Çorum'un İskilip ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasında, skor değil fair-play davranışları ödüllendirildi. Öğrencilere mavi kart gösterilirken, tüm takımlar 'en centilmen takım' kupası aldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasında ter döken sporcular, golleriyle değil, centilmenlikleriyle ödüllendirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilipgücü Spor Kulübü'nün kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla anlamlı bir turnuvaya imza atıldı. "İskilipgücü 40. Yıl Nihat Armutcu İlkokullar Arası Centilmenlik Turnuvası" adı altında gerçekleştirilen turnuvada ilkokul öğrencileri sahada gol atmak için değil centilmenlik ve fair-play davranışlarıyla mücadele etti. Örnek davranış sergileyen çocuklar yeşil sahalarda ilk kez uygulanan "mavi kart" ile ödüllendirildi.

İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Bahadır Telli, kulübün 40. yılı anısına, skorların değil, dürüstlük ve fair-play ruhu yarışatılacağı bir turnuva düzenlemek istediklerini belirterek," Kulübümüzün kurucularını ve unutulmaz başkanımız Nihat Armutcu'yu anıyori örnek davranış gösteren çocuklarımızı 'mavi kart' ile ödüllendiriyoruz. Katılan tüm okullarımıza ve minik sporcularımıza başarılar dileriz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu ise sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak bu anlamlı turnuva için emeği geçenlere teşekkür etti ve merhum Nihat Armutcu'yu andı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Arıcı da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi de "Kurucu üyelerinden biri olmaktan büyük gurur duyduğum kulübümüzün, 40 yıldır sporun birleştirici ruhunu ve centilmenlik anlayışını yaşatması hepimiz için kıymetli bir değerdir. Türk futboluna ve memleketimizde sporun gelişimine önemli katkılar sunan merhum Nihat Armutcu'nun adının çocuklarımızla yaşatılması da bu anlamlı organizasyona ayrı bir değer katmaktadır" diye konuştu.

Turnuvada mücadele eden Azmimilli İlkokulu, Misakımilli İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, sergiledikleri fair-play davranışlarıyla takdir topladı. Etkinlikte öğrencilere simit, kek, meyve suyu ve su ikram edildi.

Düzenlenen turnuvada elenen veya kaybeden takım olmadı. Turnuvaya katılan tüm okullara "en centilmen takım" kupası takdim edildi. Yeşil sahada centilmence ter döken 80 sporcu çocuğun tamamına madalya ve katılım belgesi verildi. Müsabakalar boyunca her okuldan en çok mavi kart toplayan birer öğrenciye de İskilipgücü Spor Kulübü tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çocuklar sahada centilmenlikleriyle mücadele etti, karşılığında 'mavi kart' gördü - Son Dakika

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