İlk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen son şampiyon Celtic, 8 ve 40. dakikalarda Liel Abada ile 32. dakikada Jota'nın attığı gollerle derbinin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Celtic, 'Old Firm' derbisinde Rangers'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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