Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı 4-0 mağlup etti

03.09.2022 16:38
Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı 4-0 mağlup etti

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'a 4-0 üstünlük sağlayan Celtic kazandı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'a 4-0 üstünlük sağlayan Celtic kazandı.

İlk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen son şampiyon Celtic, 8 ve 40. dakikalarda Liel Abada ile 32. dakikada Jota'nın attığı gollerle derbinin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında David Turnbull ile farkı dörde çıkan ev sahibi ekip, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla lider Celtic sezona 6'da 6 yaparak başlarken, ikinci sıradaki Rangers ilk mağlubiyetini aldı.

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Kaynak: AA

Rangers, Futbol, Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celtic, 'Old Firm' derbisinde Rangers'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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