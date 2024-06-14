İskoçya Taraftarları EURO 2024 Maçını Coşkuyla Bekliyor - Son Dakika
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İskoçya Taraftarları EURO 2024 Maçını Coşkuyla Bekliyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek İskoçya'nın taraftarları, takımlarının maçını coşkuyla bekliyor. Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak olan şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor. İskoç taraftarlar, Münih'e akın ederek tezahürat ve marşlar söyleyerek maç saatini bekliyor. Misafir takım taraftarının coşkulu anlar yaşaması ve renkli kostümleri ise dikkat çekiyor.

14.06.2024 13:55
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek İskoçya'nın taraftarları, takımlarının maçını coşkuyla bekliyor.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu, Münih Futbol Arena'da oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla bu akşam başlayacak.

Avrupa'nın 24 milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finale kalmak için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden Münih, akşam oynanacak Almanya-İskoçya müsabakası öncesinde İskoç taraftarların akınına uğradı.

Münih'e birkaç gün önce gelen İskoçlar, şehrin meydanlarını doldurdu. İskoçlara, Alman futbolseverler de eşlik etti. Kentin simge yerlerinden Marienplatz ve etrafında toplanan İskoç futbolsever, tezahürat ve marşlar söyleyerek maç saatini bekliyor.

Misafir takım taraftarının milli enstrümanları "gayda" eşliğinde coşkulu anlar yaşaması futbolseverlerin de ilgisini çekti.

İskoç erkeklerinin giydiği "kilt" adı verilen kıyafet, taktıkları yöresel şapka ve çantalarla giydikleri kostümler renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İskoçya Taraftarları EURO 2024 Maçını Coşkuyla Bekliyor - Son Dakika

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